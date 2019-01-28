İtalyan modeli Galatasaray

BUGÜN NELER OLDU

Zorlu Göztepe deplasmanında tek golle kazanarak çok önemli 3 puanı almayı başaran Galatasaray'da sezonun ilk yarısına göre göze çarpan en büyük değişiklik takımın direnci oldu…Sezonun ilk yarısında 60. dakikadan sonra fizik olarak düşen Aslan, öne geçtiği Fenerbahçe, Konya ve Rize maçlarında beraberliğe razı olmuştu. İzmir'de sahada basmadık yer bırakmayan ve Göztepe'nin sertliğine aynı şekilde cevap veren Galatasaray'da teknik heyet, yeni kondisyoner İtalyan Alberto Bartali içinyorumunu yaptı.Bu ay başında Terim'in isteğiyle Alberto Bartali'yi takıma kazandıran Galatasaray, yazın da bir İtalyan operasyonu yapacak. Bartali'nin kısa zamanda gösterdiği fiziksel farklılık nedeniyle sarı-kırmızılıların, yaz aylarında 3 hoca daha getirerek Bartali'nin ekibini genişletme kararı aldığı öğrenildi. Bunların fiziksel dayanıklılık antrenörü, fizyoterapist ve masör olacakları gelen haberler arasında.Galatasaray'da bir başka sevindiren gelişme ise yeni transfer Marcao'nun defansa olumlu katkısı.Marcao kritik müdahaleleri ile savunmayı toparlayan isim oldu. Ayrıca sezon başında satış listesine koyulan ancak hocasına takımda kalmak istediğini söyleyen Feghouli'nin saha içinde liderliği üstlenmesi ve alkışlanan performansı teknik heyeti memnun etti.İtalyan kondisyoner Alberto Bartali, kolları sıvayıp takımı Antalya kampında yoğun bir çalışma temposuna soktu. Sarı-kırmızılı futbolculara sakatlık riskini azalttığı için kum üzerinde komando eğitimi yaptıran Bartali'nin metotları meyvelerini vermeye başladı.Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü divan kurulu toplantısı bugün yapılacak. Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun çağrısı üzerine yapılacak toplantı, saat 16.00'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.Bartali'yi bir doktor gibi düşünün. Geldi, takıma teşhis koydu, tedavi yöntemini belirledi ve ilaçları yazdı. Doktor size ilaç yazsa da evde alıp almadığınızı kontrol etmez. Yani futbolcuların verilen idman programını büyük bir iştahla yapmaları gerekiyordu. Devre arasındaki kampın özeti budur. İtalyan istedi, futbolcular yaptı. Ligin ilk yarısındaki Galatasaray ile Göztepe deplasmanındaki Galatasaray arasında mesele ayaklara yere sağlam basmaksa siyahla beyaz kadar fark vardı. Fatih Terim'in ekip çalışmasına inanması, nedense pek fazla konuşulmaz. Oysa ki Terim 20 yıldır fizyoterapistten diyetisyene, psikologdan video analizcilere kadar çok geniş bir ekiple çalışır. Geçmişte Amerikalı Scott Piri, İtalyan Bartali gibi farkını ortaya koymuştu. Geç alınmış bir karar olabilir ama G.Saray'ın önünü aydınlatacak bir beraberlik olduğu kesin.Göztepe maçının kahramanı olan Sinan Gümüş, stat çıkışındakonuştu. Sinan, "Göğsünle daha önce hiç gol attın mı?" sorusuna "Hayır ilk kez göğsümle gol attım. Pozisyon çok ani gelişti ve o anda göğsümden başka dokunma şansım yoktu topa. Şanslıydım. Çok kritik bir gol oldu" cevabını verdi.SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, dün A Spor canlı yayınında Galatasaray'la ilgili önemli bir gerçeği ortaya çıkardı. Toroğlu, "13. haftada oynanan ve Konyaspor lehine son anlarda verilen hatalı penaltı kararıyla 1-1 biten mücadele sonrası Galatasaray yönetimi, hakem Hüseyin Göçek ile VAR hakemi Halis Özkahya arasında geçen diyaloğu öğrenmek istemiş. TFF'den VAR kayıtları talep edilmiş. TFF, iki kez yazıyla resmî başvuruda bulunan Galatasaray'a cevap vermemiş. Galatasaray da olayı Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na (IFAB) taşımış. TFF ile iletişime geçen IFAB'ın kısa süre içinde Galatasaray'a cevap vermesi bekleniyor" dedi.Alan Carvalho ile anlaşan Galatasaray, Brezilyalı golcünün sözleşmesini bile hazırladı. Ancak kulübü Guangzhou Evergrande yeni forvet alana kadar Alan'ı bırakmama kararı almıştı. West Ham'dan Arnautovic'le ilgilenen Çinliler'e İngiltere'den kötü haber geldi. Arnautovic birinci ağızdan takımda kaldığını açıklarken, West Ham da Avusturyalı yıldızla yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Arnautovic'i alamayan Guangzhou Evergrande, Alan'ın yerine forvet arıyor.