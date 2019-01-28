Tolgay Arslan çıkmazı

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin son günleri yaklaşırken, Tolgay Arslan'ın durumu belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe'nin 2.5 milyon Euro artı Şener teklifini geri çeviren siyah-beyazlı kulüp, oyuncusu için istediği rakamı alamadı. Çalışmalarına Fulya'da devam eden 27 yaşındaki gurbetçi futbolcu için yöneticiler,diyerek topu Şenol Güneş'e atmıştı. Ancak tecrübeli çalıştırıcı da 1-1 biten Erzurumspor karşılaşmasının ardından,diyerek topu geri iade etti. Şimdi gözler, 31 Ocak'ta bitecek olan transfer dönemine çevrildi.