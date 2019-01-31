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, transferini resmen açıkladı

, Slovenyalı oyuncu ile 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Miha Zajc, sarı lacivertli kulüpte 21 numaralı formayı giyecek.

Giriş Tarihi: 31.1.2019 22:22 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 22:43
Fenerbahçe, Miha Zajc transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Empoli'den Sloven orta saha Miha Zajc'ın transfer edildiğini resmen açıkladı. 24 yaşındaki oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. Zajc, Fenerbahçe'de 21 numaralı formayı giyecek.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, İtalya Serie A ekiplerinden Empoli takımında forma giyen merkez orta saha ve ofansif orta saha oyuncusu Miha Zajc'i bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle ve futbolcuyla anlaşmaya varmıştır.

24 yaşındaki Sloven oyuncu Miha Zajc, 4.5 sezon boyunca sarı lacivertli forma ile mücadele edecek.

Oyuncumuz Miha Zajc'e Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice başarılar diliyoruz.

Ayrıca, bu transfer kapsamında kulübümüz Salih Uçan üzerindeki haklarından vazgeçerek, Empoli ile Salih Uçan'ın anlaşmasına müsaade etmiştir.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

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Fenerbahçe, Miha Zajc transferini resmen açıkladı
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