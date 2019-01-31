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: ", Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri"

'nin transfer gündeminde olan Sloven orta saha oyuncusu , İstanbul'a geldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 16:38
Miha Zajc: Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri

İtalya'nın Bologna şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki oyuncu Miha Zajc, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Miha Zajc, İstanbul'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Fenerbahçe, Tükiye'nin en büyük kulüplerinden biri. İstanbul'a ilk kez geliyorum. Türkiye'de oynayan bazı oyuncuları tanıyorum. Bazı oyuncularla İtalya ve Slovenya'da birlikte oynamıştım. Türkiye ligi, kaliteli bir lig ve önemli kulüpler var." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi Empoli'de 21 resmi maçta görev alan Zajc, 3 gol kaydetti.

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Miha Zajc: "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri"
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