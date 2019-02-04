Trabzonspor ağır hasarlı

BUGÜN NELER OLDU

Sezon başından bu yana tamsakatlanan Trabzonspor'un üstünde kara bulutlar dolaşıyor. Orta sahanın iki önemli ismi Sosa ve Onazi'nin yanısıra sağ bek Pereira'dan da sakatlıklar yüzünden mahrum kalan bordo-mavililerde Galatasaray maçı öncesi büyük sıkıntı baş gösterdi. Bu maç öncesi ligin en golcü defans oyuncusu Novak'ı kaybeden Trabzonspor'da kaleci Uğurcan'ın da forma giyme ihtimali düşük. Bugün MR'ı çekilecek olan Uğurcan forma giyemezse, Galatasaray maçında kaleyi 18 yaşındaki Arda Akbulut koruyacak. 2017'den itibaren A takımla antrenmanlara çıkan Arda, Onur ve Esteban'ın da takımdan ayrılmasından sonra ikinci kaleci konumuna yükselmişti. Arda, Trabzonspor'un kupada Sivas Belediyespor'u 5-0 mağlup ettiği maçın son 20 dakikasında görev almıştı.A.Gücümaçında ayak baş parmağı kırılan Novak sosyal medyadan bu pozu paylaştı. Bordo-mavili futbolcu kendisine gönderilen geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederken, en kısa zamanda sahalara dönmek istediğini söyledi. Novak iki hafta forma giyemeyecek.