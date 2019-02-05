Beşiktaş'ın yeni transferleri imzayı atıyor (Canlı)

Beşiktaş'ta yeni transferler Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat-Mirin ve Muhayer Oktay için Vodafone Park'ta Başkan Fikret Orman'ın da katılımıyla imza töreni düzenleniyor.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:

"Hayırlı olsun. Allah kazasız, belasız bir ikinci yarı nasip etsin. Transfer dönemleri hep zordur ama zor bir dönem geçirdik. Takımdan ayrılanlar oldu, gelenler oldu. Burada iki, üç tane hedefimiz vardı. Bonservis bedeli harcamamaya çalıştık, 1,5 milyon euroluk bonservis bedeli harcadık, 5 milyon euro bonservis bedeli kazandık. Takımın bütçesinde 5 milyon euro tasarruf ettik ve takımı gençleştirdik. Hem bonservise para harcamadık, hem takım maliyetini aşağıya indirdik ve hem de yaş ortalamamızı düşürmeye çalıştık. Aramıza dört tane kıymetli oyuncu katıldı."

"Muhayer Oktay'ı uzun zamandır takip diyorduk. Uzun süre ondan yararlancağız."

"Kagawa'yı yazın almak istedik. Hatta Beşiktaşlı taraftarlar, Kagawa'yı yolda görüp, 'Come to Beşiktaş' dediler. Bu kez transferi gerçekleştirdik ve çok mutlu olduk. Umarım Kagawa'dan memnun kalırız, umarım o da hem bizden ve hem de ülkemizde memnun oldu. Dortmund'a ve Michel Zorc'a teşekkür ederim. Japon medya deviyle bir anlaşmamız olmuştu ama bu anlaşmaya istinaden alınmış bir oyuncu değil. Kagawa zaten kendisini kanıtlamış bir oyuncu."

"Kagawa'nın transferi için hocamızla da konuştuk. Başkan ve yönetime rağmen bir transfer yapılamaz. Hocaya rağmen de bir transfer yapılamaz. Nihai kararı başkan ve yönetim kurulu verir."

"Mirin'i iki yıl önce almak istedik ama maliyeti çok yüksekti. Mirin çok pozitif bir isim, çabuk alıştı. Uzun yıllar beraber olacağız."

"Burak Yılmaz assolist, onu en sona bıraktım. Bizim ailemizin bir üyesi, babası sevdiğimiz bir ağabeyimizdir. Burak'ın adı Beşiktaş ile çok geçti, bu da normal çünkü onun evi burası. Burak Yılmaz Çin'den döndükten sonra ismi Beşiktaş'la anıldı. Burak'ın evi burası, bu yüzden adının bizle anılması normaldi. Hocamızın da arzu ettiği bir transferdi. Futbolu Beşiktaş'ta noktalayıp Beşiktaş ailesi içinde görevler almasını bekliyorum. Trabzonspor'daki kontratına istinaden büyük fedakarlıkla yaparak geldi. Burak Yılmaz'a kaptan demem bilinçli bir şey değildi. Burak Yılmaz kaptanlık yapabilecek bir oyuncu. Kaptanlık sürecini sezon sonunda değerlendireceğiz. Buna yönetim karar verir. Sezon sonunda görüşeceğiz. Ben Burak'ın kaptan olmasını isterim."

Futbolcuların açıklamaları ise şöyle:

BURAK YILMAZ:

"Yaklaşık 12 sene önce ayrıldım. 12 sene sonra bana bu formayı giydiren başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ederim. Bu camiaya layık olmaya çalışacağım. Çok da fazla konuşmak istemiyorum. Bana inanları mahcup etmeyeceğim."

KAGAWA:

"Geldiğim için çok mutluyum. Taraftarlar ve kulüp beni çok iyi karşıladı. Beşiktaş için en iyisini yapmaya çalışacağım. Muhteşem bir şehir. Nagatomo ile ne kadar muhteşem bir şehir olduğunu konuşmuştuk. Yemekler ve deniz çok güzel. Çok sevdiğim bir şehir burası. Takım ve taraftarların atmosferi muhteşem. Nagatomo ile yapacağımız maçı dört gözle bekliyorum. Nagatomo ile dün birlikteydik. Onun evinde yemek yedik: Nerede ne yapılır, ne yenir onu konuştuk."

"Hiç tahmin edemeyeceğim bir başlangıç oldu. Rüya gibiydi. Önemli olan bunun devamını getirmek. Atacağım gollerden benim için statta nasıl bir müzik çalacağını tamamıyla taraftarlara bırakıyorum. Onun için bir yorum yapamayacağım şu anda."

"Sezon sonuna kadar vakit var. Transfer için ne yapacağım konusunda net değilim. Önemli olan takımı yukarı çıkartabilmek şu an için. Ondan sonrasına bakacağız."

MIRIN:

"Burada bulunduğum için çok memnunum. Başkanımıza, hocamıza, yönetime, taraftarlarımıza çok çok teşekkür ediyorum"

"Pepe çok büyük bir oyuncu. Ben de şu anda çok kaliteli oyuncularla oynuyorum. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ciddi bir deneyim edindim. Hollanda'da şampiyonluk yaşadım."