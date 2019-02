Yeni transferlerin imza töreninde Mustafa Cengiz'den flaş sözler

Ara transfer döneminde Diagne, Mitroglou, Luyindama, Marcao, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray yeni oyuncularına imza töreni düzenlendi. Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay katıldi

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"BAZI HİZMETLER MADDİYATLA İZAH EDİLEMEZ"

"Bizden forvet istenmişti, 2 forvet, 2 savunma oyuncusu aldık. Çok hızlı bir süreç içerisinde bunları gerçekleştirdik. Bu transferlerde emeği olan herkese tek tek teşekkür ederim. Bazı hizmetler gerçekten maddiyatla izah edilemez, bunun tek açıklaması arma sevdası, arma aşkıdır. Scout ekibimize de çok teşekkür ederim, elimizden geleni yaptık, inşallah devamı da gelir. Bir hata varsa bu yönetimimize aittir."

"FİNANSAL FAIR PLAY'DE İLK KEZ KARDAYIZ"

"FFP içerisinde ilk defa kara geçtik, en yakın rakiplerimiz ile de bir kıyaslama yaptığımız zaman daha farklı noktadayız, inşallah bütün takımlarımız da kara geçer, diğer takımlar için de aynı şeyler geçerli. Devletimiz de bu konuda elinden geleni yapıyor. Galatasaray Spor Kulübü taraftarı sayesinde var, taraftarı olmadan hiçbir şeydir. Bu sebeple taraftar bizim için çok önemli."

"TARAFTARIMIZA SESLENİYORUM"

"Taraftarımız, GS Store'a hücum etsin, ne var ne yoksa alsınlar! Galatasaray'a silgi de olsa, kalem de olsa alsınlar, 14 Şubat'ta GS Store'a taraftarımızın hücum etmesini bekliyoruz. Yönetim olarak biz elimizden geleni yaptık, taraftarımız da maddi olarak bize katkı sağlasın. 197 locamızdan 47 tanesi şu anda boş, bunların alınmasını istiyoruz. Trabzonspor maçında izlediniz takımı, müthiş oynadılar. Bu takım daha fazla seyirciyi de hak ediyor"

"YOUTUBE KANALIMIZA ABONE OLUN"

"Galatasaray'ın Youtube kanalına taraftarımızın abone olmasını istiyoruz, orası bize hem gelir getirecek hem de daha hızlı olmamızı sağlayacak. Taraftarımız bu kanala girsin ve Galatasaray'ı dünya birinciliğine taşısın. Galatasaray'ın hedefi lokal değildir, globaldir, taraftarımız Youtube kanalına hücum etsin."

"HAKEMLER BİZİM LEHİMİZE HATA YAPSIN DEMİYORUZ"

"Galatasaray, Trabzonspor maçında muhteşem bir futbol oynadı, Trabzonspor da aynı direnç de karşılık verdi. En değerli anlar da maç bittikten sonraydı, iki takımın futbolcuları da birbirlerine sarıldı. Bu çok büyük bir güzellikti. Bizim ülkemizin barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Biz, kavgadan beslenmiyoruz. Trabzonspor yöneticilerinin yaptığı tepkilere hak veriyorum, insanın canı yanınca bağırır. Aynı tepkileri biz de verdik, ceza aldık. Neden aldık bu cezaları, neden şiddetle tepki verdik? Herkes hatırlasın bunları. İlk tepkiyi neden verdik? Hakemler bizim lehimize hata yapsın demiyoruz, böyle bir şey istemiyoruz. Rakiplerimize aynı şekilde saygı duyuyoruz, onlar da bize saygı duysun"

"IFAB'A GİTTİK"

"Biz daha önce VAR konuşmalarının yayınlanmasını istedik? Verdiler mi? Vermediler! Biz önce federasyondan kayıtları istedik ancak bize dönmediler bile. Ardından da UEFA ve IFAB ile bir temas yaptık ve onlardan istedik. IFAB bize geçen hafta cevap verdi ve "inceliyoruz" dedi. Bizim maçımızdakileri yayınlayın, Trabzonspor maçındakileri de yayınlayın. Trabzon futbol şehridir, çok büyük bir markadır, neden onlara bir haksızlık yapılmasını isteyelim. Ben, maçı izlerken Galatasaray'a haksızlık yapıldığını gördüm ancak daha sonra Trabzonspor'a da haksızlık yapıldığını gördüm"

"O BİLDİRİYİ 17 KULÜP İMZALAMADI"

"Biz Moskova'da maçtayız, bizim de üyesi olduğumuz Kulüpler Birliği bir bildiri yayınlanıyor. Bunun adı nedir, ben koymuyorum adını. Belki bizim de onaylayacağımız şeyler var orada ama kimse bizimle irtibata geçmedi. Ve o bildiriyi 17 kulüp imzalamadı. Kulüpler Birliği'nin 17 diye ilan ettiği rakam gerçek değil. O bildiriyi 17 kulüp imzalamadı, sadece 8 kulüp imzaladı. Benim görüştüklerimin içinde onaylamadıklarını, aceleyle imzaladıklarını söyleyenler var. Kulüpler Birliği bir vakıftır ve bir defteri vardır. Ben de o birliğe üyeyim, niye bana imzaya gelmediler? Biz kendimize bir ayrıcalık istemedik."

"TRABZONSPOR LEHİNE DE HATALAR YAPILDI"

"Bizim maçımızı isterse Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yönetsin, biz yine de bir sonuca ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Alemi sersem, milleti aptal zannetmeyelim. Trabzonspor maçında Galatasaray lehine de hatalar yapıldı, Trabzonspor lehine de hatalar yapıldı"

"YERLİ FUTBOLCULARA EN ÇOK SÜRE VEREN TAKIMIZ"

"Yahu senfoni orkestrasına şarkı söyleyecek eleman mı arıyoruz futbolcu mu arıyoruz? Milli marş söyleme olayı... Galatasaray Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor. Federasyon daha kaliteli yabancılar için önlemler alabilir. Son sıradaki Akhisar bize 3 gol atmadı mı? Yabancılarla attılar bu golleri. İsteyen 11 yerliyle maça çıkılabilir. Bu konuda bir kısıtlama yok. Biz zaten kupa maçında 11 yerliyle çıktık. TFF listesinde 8 altyapı oyuncumuz var. UEFA listesinde 4 altyapı oyuncumuz var. İstatistiklere göre yerli futbolculara en çok süre veren takım Galatasaray'dır."

"KULÜPLER BİRLİĞİ RESMEN TEHDİT ETTİ"

"Bazı hakemlerin ısrarla aynı hataları yaptıklarını ifade ederek hakemliği bırakmalarını istedik. TFF'nin bütün kurullarıyla istifasını istedik. Her açıklamam bana ceza olarak geri döndü. Taraftar bana "el salla başkan" diye bağırıyor tribünde. Maçta değilimki cezalardan dolayı. Bizim TFF yöneticileriyle kişisel hiçbir sorunumuz yok. Ben demokratik hakkımı kullandım ve istifalarını istedim. Kulüpler Birliği resmen ve açıkça tehdit etti ama ceza yemedi. Galatasaray'a karşı oluşturulmuş bir cephe görüyorum."

"BİZİ EN ÇOK ZORLAYAN SERDAR AZİZ TRANSFERİYDİ"

"Bizim en zorlandığımız transfer Serdar Aziz transferi oldu. Serdar bizi çok yordu. Yusuf kardeşimi hasta bile etti. Değerli rakibimiz (Fenerbahçe) bize Serdar'dan 50 milyon TL'lik bir destek sağladı, toplam giderden kurtardı. Galatasaray olarak yıllık harcamalarımız en düşük hale getirmeyi hedefliyoruz. Küçülerek büyümeyeceğiz kimsenin şüpheniz olmasın"

DIAGNE'NİN BONUSU

"Diagne konusunda Kasımpaşa ile uzun vadeli bir sözleşme yaptık. Tek taraflı olsa açıklardık bonus konusundaki detayları ama karşı taraf da var burada. Onların mahremiyetini de düşünerek bunu açıklamayı doğru bulmuyorum."

"MHK'NİN BAŞINDA KİM OLURSA OLSUN..."

"MHK'nin başında isterse en fanatik rakip takım taraftarı olsun, bizim maçlarımızı en fanatik rakip takım taraftarı yönetsin, biz hiç beis duymayız. Bizi gerçekten ilgilendirmiyor. Ama sahaya çıktığında kasıtlı şekilde bizim ya da rakibimiz aleyhine yönetim gösteriyorsa buna da tepkimizi gösteririz."

Abdurrahim Albayrak, kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok'un son durumunu şu sözlerle açıkladı:

"EREN DERDİYOK'LA BİR ARAYA GELİP GELECEĞİNİ KONUŞACAĞIZ"

"Eren Derdiyok bizim çok değerli bir futbolcumuz. Eren'le dün ve bugün telefonda konuştuk. Maicon'un giderkenki samimiyetini, adamlığını kendisine anlattım. Birkaç gün içinde bir araya geleceğiz. İnşallah tatlıya bağlayacağız. Affedilip affedilmemesi hocaya bağlı. Eren'in geleceğiyle ilgili bir araya gelip konuşacağız. "

Futbolcuların açıklamaları ise şöyle:

DIAGNE: "GURURLUYUM

"Galatasaray'a transfer olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum, artık Galatasaray ailesinin bir parçasıyım ve bu formayı giymekten dolayı gururluyum"

EMRE TAŞDEMİR: "UMARIM 3 KULVARDA DA ŞAMPİYON OLURUZ"

"Başta Fatih Terim olmak üzere benim Galatasaray'a gelmeme katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Üç kulvarda devam ediyoruz ve umarım sezon sonunda üç kulvarda da şampiyon oluruz"

LUYINDAMA: "GALATASARAY ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

"Galatasaray'da bulunmaktan dolayı mutluyum. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve bu kulüpte oynamak için daha fazla çalışmam gerekiyor. Bu da beni daha fazla motive ediyor"

MARCAO: "ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

"Dünya çapında tanınan bir takımda oynayacak olmamdan dolayı çok mutluyum. Amacım, bu forma altında büyük başarılara imza atmak ve bu başarıları elde etmek için de elimden gelen her şeyi yapacağım"

KOSTAS MİTROGLOU: "FATİH TERİM'LE ÇALIŞMAK BENİ HEYECANLANDIRIYOR"

"Benim burada olmama sağlayan Fatih Terim'e çok teşekkür ediyorum, onunla beraber çalışıyor olmaktan dolayı heyecanlıyım. Galatasaray forması giyecek olmamdan dolayı çok heyecanlıyım"

SEMİH KAYA: "YENİ BİR TRANSFER AMA ESKİ BİR YÜZÜM

"Yeni transfer ama eski bir yüzüm. Galatasaray forması için her zaman elimden geleni yaptım, bundan sonra da ne gerekiyorsa onu yapacağım. Fatih Terim'e teşekkür ediyorum. Galatasaray armasının olduğu her yerde her zaman şampiyonluklar vardır. Biz de bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız" (Sporx)