Trabzonspor - Alanyaspor maçının 11'leri belli oldu

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor - Alanyaspor maçını hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Abdülkadir Bitigen. Maçın VAR'ı Hüseyin Göçek, AVAR'ı ise Yaşar Kemal Uğurlu.

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Takımların 11'leri şöyle:

TRABZONSPOR: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Vahid Amiri, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Hugo Rodallega

Yedekler: Muzafer Cem Kablan, Kağan Moradaoğlu, Murat Cem Akpınar, Zargo Toure, Batuhan Artarslan, Abdülkadir Parmak, Berkar Sefa Kara, Ali Osman Karnapoğlu, Luis Ibanez

ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Steven Caulker, Cenk Ahmet Kılıç, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Djalma Campos, Efecan Karaca, Lucas Villafanez, Papiss Cisse

Yedekler: Ufuk Ceylan, Hasan Ayaroğlu, Junior Fernandes, Taha Yalçıner, Josef Sural, Hakan Erçelik