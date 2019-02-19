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'da Sakho sevinci

'un golcü futbolcusu , takımla birlikte çalışmalara başladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019 17:20
Bursaspor'da Sakho sevinci

Yeşil-beyazlılar, cumartesi günü saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, geniş alanda minyatür kalelerle oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Daha sonra çabukluk çalışması yapan Timsah, son bölümde taktik çalışma yaptı. Sakatlığı bulunan Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş'un tedavilerine devam edilirken, Aytaç Kara ve Diafra Sakho takımla birlikte çalıştı.

Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Bursaspor'da Sakho sevinci
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