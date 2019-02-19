Son dakika: Fenerbahçe'nin efsane ismi Abdullah Çevrim vefat etti

A Milli Takım'ın eski futbolcularından, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen spor yorumcusu Abdullah Çevrim, Fethiye'de geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Çevrim'in daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Çevrim'in vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "A Milli Takımımızın eski futbolcularından, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen spor yorumcusu Abdullah Çevrim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Abdullah Çevrim'e Allah'tan rahmet; Ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Abdullah Çevrim Fenerbahçe formasıyla maça çıkarken (Ayaktakiler, soldan 4. sırada)

ABDULLAH ÇEVRİM KİMDİR?

Abdullah Çevrim (d. 20 Temmuz 1941, Kırıkhan), Türk eski millî futbolcu ve futbol yazarı.

KULÜP TAKIMLARI KARİYERİ

"Kırıkhan Gençlik Kulübü"nde futbol kariyerine adım atan Çevrim, Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim gördüğü sırada atletizmle ilgilenerek okullararası atletizm yarışmalarına katıldı. 100 metre koşuda Türkiye şampiyonluğu kazansa da, futbola olan ilgisi ağır bastığından kendini futbol alanında geliştirmeye başladı.

Kara Harp Okulu'nda okurken Gençlerbirliği ile temasa geçti. Kırmızı-siyahlı kulübün yöneticileri Çevrim'i renklerine bağladı. Gençlerbirliğ'nde savunmada görev yapan Çevrim, İstanbul'un büyük kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı. Fenerbahçe'den gelen transfer tekliflerini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki eğitimini sürdürmek istemesi sebebiyle birkaç yıl erteleyen Çevrim, 1966'da ligi 3. sırada bitiren Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Teknik direktör Abdullah Gegiç yönetiminde Fenerbahçe'de kazandığı ilk kupa, 1966-67 sezonunda kazanılan Balkan Kupası oldu. 1967-68 sezonunda göreve gelen Macar teknik direktör Ignác Molnar, Çevrim'i gol yollarında kullanmak için defanstan alıp forvete koydu. Aynı sezon Fenerbahçe'nin hem lig hem de kupa şampiyonu olan kadrosunda yer alan Çevrim, 1968-1969 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Manchester City'yi eleyen Fenerbahçenin forvetiydi.

1969'da Traian Ionescu'nun yönetimindeki Fenerbahçe'yle TSYD Kupası şampiyonluğu yaşayan Çevrim, 1969-70 sezonunda ise ikinci lig şampiyonluğunu yaşadı. 1970-1972 sezonunda MKE Ankaragücü'nde oynadıktan sonra bu takımda faal futbol yaşamını sona erdirdi ve futbol yazarlığına başladı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Milli formayı ilk kez Gençlerbirliği'nde top koştururken milli olan Çevrim, milli formayı ilk kez 16 Aralık 1962'de Etiyopya ile deplasmanda oynanan ve 0-0 sonuçlanan özel maçta giydi. Milli formayı son kez 23 Ekim 1968'de Kuzey İrlanda karşısında 4-1 kaybedilen 1970 Dünya Kupası elemeleri maçında giyen Çevrim, 6 kez A Milli ve 4 kez de Ümit Milli Takım'da mücadele etti. Çevrim'in Ümit Milli Takım'da 2 golü bulunmaktadır.