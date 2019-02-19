Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'de 22'nci haftanın kapanış maçında lider Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puana uzandı ve Galatasaray'ın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.