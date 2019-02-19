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  • Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçından kareler

- maçından kareler

'in 22. haftasında evinde lider ile karşılaştı. Maç M. Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmaya 'ın hareketi damgasını vurdu.

Giriş Tarihi: 19.02.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 10:09
Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçından kareler

'de 22'nci haftanın kapanış maçında lider , 'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puana uzandı ve Galatasaray'ın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçından kareler

Ligde geride kalan 21 maçta 45 puan toplayan konuk takım, geçen hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kalmış ve 3 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.

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Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçından kareler

Ligde oynadığı son 6 maçta kazanamayan ise rakibini 29 puanla ağırladı.

Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçından kareler

Turuncu lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçından kareler

Ev sahibi takımda ise sakatlığı süren Celustka müsabakada forma giyemedi.

Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçından kareler

Antalyasporlu futbolcular sahaya üzerinde 'Türk Hava Kurumu 94 Yaşında' yazılı pankartla çıktı.

Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçından kareler

Karşılaşmayı, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov da izledi.

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