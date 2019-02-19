Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor evinde lider Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Maç M. Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmaya Arda Turan'ın hareketi damgasını vurdu. Spor Toto Süper Lig'de 22'nci haftanın kapanış maçında lider Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puana uzandı ve Galatasaray'ın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Ligde geride kalan 21 maçta 45 puan toplayan konuk takım, geçen hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kalmış ve 3 maçlık galibiyet serisi sona ermişti. Ligde oynadığı son 6 maçta kazanamayan Antalyaspor ise rakibini 29 puanla ağırladı. Turuncu lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Ev sahibi takımda ise sakatlığı süren Celustka müsabakada forma giyemedi. Antalyasporlu futbolcular sahaya üzerinde 'Türk Hava Kurumu 94 Yaşında' yazılı pankartla çıktı. Karşılaşmayı, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov da izledi.