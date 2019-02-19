Zenit-Fenerbahçe maçını Michael Oliver yönetecek

Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Juventus'u konuk etmiş ve İtalyan ekip sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmasına karşın ilk maçı 3-0 kazanan İspanyol temsilcisi turu geçen taraf olmuştu.

Karşılaşmanın son dakikalarında Medhi Benatia'nın Lucas Vazquez'e yaptığı hareket sonrası Michael Oliver, Real Madrid lehine penaltı kararına hükmetti. Bu karar üzerine Juventuslu oyuncular Oliver'ın etrafına toplanıp yoğun bir şekilde itirazlara başlarken içlerinde en sert tepkiyi gösteren isim olan Gianluigi Buffon, İngiliz hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı ve kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu şansını bir kez daha ertelemek zorunda kaldı.

İtalyan kaleci maç sonrasında Oliver'ı 'hayvan' olarak nitedi ve "kalp değil bir çöp tenekesine sahip olduğunu" söyledi. Buffon, takip eden süreçte düzenlediği bir basın toplantısında Michael Oliver'dan özür diledi. "Hakemi tekrar görseydim ona sarılıp kararla ilgili daha fazla düşünmesi gerektiğini söylerdim.

Durumun yarattığı duygu ve hayal kırıklğıyla benim için olağan olmayan bir şekilde tepki gösterdim. Maçtan sonra hakem hakkında söylediklerimle sınırı aştım ve bunun için özür diliyorum."

İngiliz hakem Fenerbahçe'nin Zenit'le oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, St. Petersburg Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı, Michael Oliver yönetecek.

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett'in yapacağı karşılaşmada, Chris Kavanagh ve Andre Marriner ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ian Hussin olacak.