Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Sosa'dan Rodallega'ya: Sen ailenin bir parçasısın

Sosa'dan Rodallega'ya: Sen ailenin bir parçasısın

kaptanı , Aytemiz maçında kaçırdığı penaltı ile tepki alan ’ya, “Bu tepkinin sebebi duygusal. Sen gollerini atınca herkes seninle birlikte sevinecektir” dedi.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019
Sosa'dan Rodallega'ya: Sen ailenin bir parçasısın

Ligin ikinci yarısında sakatlıklar ve hakem hataları ile zirve yarışından uzak kalan Trabzonspor'un, Alanyaspor'a yenildiği son maçta penaltı kaçıran ve taraftarların tepkisini çeken Hugo Rodallega'ya kaptan Sosa'dan tam destek geldi.

Morali oldukça bozuk olan ve Alanyaspor maçının ardından sosyal medyada taraftarlar ile tartışan Kolombiyalı ile bire bir görüşen Sosa, "Taraftarlarımız da bizler gibi kaybedince duygusal davranabiliyor. Ancak sen bizim ailemizin önemli bir parçasısın ve gollerini attıkça herkes seninle birlikte sevinecektir" dedi.

Rodallega'nın da takım arkadaşları ve teknik heyetin kendisine gösterdiği yakın ilgiden sonra toparlandığı ve antrenmanlarda da iyi bir performans ortaya koyduğu öğrenildi.

Ersun Yanal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 7 isim yolcu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosa'dan Rodallega'ya: Sen ailenin bir parçasısın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN