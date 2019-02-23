124 milyon Euro gitti başarı gelmedi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da 1-0 yendiği Zenit'e Rusya'da 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etti.Sarı-lacivertliler bu transferlerin 16'sını bu sezon gerçekleştirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman ile ulaştığı yarı final tablosunun ardından ise 8 kez teknik direktörlük koltuğunu 7 farklı isimle değiştirmesine rağmen istediği seviyeye ulaşamadı.