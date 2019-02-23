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124 milyon Euro gitti başarı gelmedi

2012-13 sezonunda ’nde yarı final oynayan , sonrasında 51 yapıp 124 milyon Euro harcadı ancak bu başarıyı tekrarlayamadı

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2019
124 milyon Euro gitti başarı gelmedi
İstanbul'da 1-0 yendiği Zenit'e Rusya'da 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etti. 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan Kanarya, bu başarı sonrasında toplam 51 transfer yapıp, 124,4 milyon Euro harcamasına rağmen aynı seviyeye bir daha çıkamadı. Sarı-lacivertliler bu transferlerin 16'sını bu sezon gerçekleştirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman ile ulaştığı yarı final tablosunun ardından ise 8 kez teknik direktörlük koltuğunu 7 farklı isimle değiştirmesine rağmen istediği seviyeye ulaşamadı.
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124 milyon Euro gitti başarı gelmedi
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