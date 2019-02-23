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"Türkiye'de kim ağlarsa, hakemler onların yanında oluyor.

'in 23. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik sorumlusu Ersel Uzğur, son iki maçlarını kaybettiklerini ve bu durumu analiz edeceklerini belirtti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2019 16:46
Türkiye'de kim ağlarsa, hakemler onların yanında oluyor.
Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Oyunun ilk bölümünde istedikleri mücadeleyi sahaya yansıtamadıklarını belirten Uzğur, "Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe şans tanıdık. Oyunun ikinci bölümünde ise tempoyu yükselttik, istediğimiz pozisyonları bulduk ve gol attık. Daha fazla gol atabilirdik." açıklamasında bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştiren Uzğur, şunları kaydetti:

"Hakemin de katkılarıyla tempomuz zaman zaman düştü. Bu mücadeledeki olumlu ve olumsuz yönleri analiz edip, daha iyi maçlar çıkartmak için çalışacağız. Son iki haftadır kişisel hataları biraz fazla yaptık. Atağa çıkarken toplar kaptırdık ve bu da bir takımın oyununu bozan en büyük etkenlerden biri. Türkiye'de kim ağlarsa, bir hafta sonra maalesef hakemler onların yanında oluyor. Biz de üst üste buna maruz kalmaktan gerçekten sıkıldık. İlgililer herhalde bunu takip ediyorlardır."

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