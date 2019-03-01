Galatasaray'da -12 seferberliği

Türkiye Futbol Federasyonunun, sarı-kırmızılı kulüpten gelen Erzurumspor-Galatasaray maçı saatinin değiştirilmesi talebini kabul etmemesi, sarı-kırmızılı takımda şok etkisi yarattı. Karşılaşma Pazar akşamı saat 19:00'da, tahmini -12 derece soğukta oynanacak. Galatasaray'da teknik ekip ve sağlık heyeti, Erzurum'daki hava şartlarına göre en ince detaya kadar hazırlık yapmaya başladı.

UMUT BULUT DERS OLDU

Umut Bulut'un Trabzonspor'da oynarken Sivas'ta kulağının donması örneğinden hareket eden sarı-kırmızılılar vazelin ve melhem önlemi alacak. Malzemeciler zemine uygun kramponları Erzurum'a götürecek. Cumartesi akşamı Erzurum'da kampa girecek Cimbom, karbonhidrat ağırlıklı beslenecek ve özel içecek takviyeleriyle futbolcuların üşümemesi için tedbir alınacak.

Yazın serinletici, soğuk havalarda ise ısıtma özelliğine sahip formalar Galatasaray'ın soğuk havada tek avantajı... Ancak kulaklık, boyunluk ve uzun tayt gibi formayı tamamlayan unsurlar futbolcuların tercihine bırakılacak.

- BİR GÖRÜŞ -

Levent TÜZEMEN: TFF aldığı kararla sağlığı hiçe sayıyor

Galatasaray'ın, "Erzurum maçını 13.30'da ya da 16.00'da oynayalım" teklifini TFF kabul etmeyerek oyuncuların sağlığını resmen riske atıyor... Bunu iki bilgiyle kanıtlayacağım. TFF yönetimi arşive girip Erzurumspor'un son 5 yıldaki maç saatlerine bir göz atsın. Son 5 yılda Kasım ve Mart ayları arasında Erzurumspor evinde oynadığı 55 maçın hiçbirini saat 18.00 sonrası oynamamış. Erzurumspor'un Kasım-Mart ayları arasındaki 55 maçın saatlerine bakalım: 12 maç 13.00'te, 7 maç 13.30'da, 19 maç 14.00'te, 10 maç 14.30'da, 1 maç 15.00'te, 2 maç 15.30'da 2 maç 16.00'da, 2 maç 18.00'de oynanmış. TFF'nin böyle bir inatlaşmaya girmesi ve ısrarla Galatasaray'ı 19.00'da oynatmak istemesinin anlamı nedir? İnsan sağlığı galiba TFF yönetimi için bir değer taşımıyor. Ortopedik Spor Hekimliği Dergisi'nin 2016 yılında yayınladığı araştırmaya göre ciddi soğuk havalarda oynamak sporcularda 2.5 kat beyin sarsıntısı ihtimalini yukarı çıkarıyor. Aynı soğuklar oyuncuların bilek yaralanma riskini de 1.5 kat artırıyor. Bilimsel sonuç; yüksek eksi derecelerde spor yapanlar vücudu sıcak tutmak zorunda olduklarından bunun için daha fazla enerji kullanırlar. Bu durum da sporcularda özellikle kas sakatlığı riski doğurur. Soğukta oynamak eğer o iklimde antrenman yapmıyorsanız vücuda ciddi acı verir... Pazar günü Erzurum'da hava kar yağışlı ve ısı -12 derece olacak. Hissedilen ise -18'i bulacak. TFF yönetimine soruyorum; sizin aklınız, bilginiz, araştırmanız ve vicdanınız yok mu?