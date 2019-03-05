Real Madrid Ajax maç özeti! Ajax; İspanya'da tarih yazdı

Real Madrid Ajax maç özeti bu sabahın en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Hollanda ekolü Ajax; İspanyol devi Real Madrid'i bozguna uğrattı! Hakim Ziyech'in 7. dakikadaki golüyle öne geçen Ajax, David Neres'in 18. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı. Dusan Tadic'in golü ile maç 3-0 oldu daha sonra Real Madrid'in yıldıız Marco Asensio 70. dakikada sahneye çıkarak durumu 3-1 yapsa da Lasse Schone 72. dakikadaki golüyle maçın skorunu tayin etti ve Ajax; Real Madrid'i 4-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

SERGİO RAMOS'UN KADERİ!

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos; Hollanda'daki Ajax maçında bilerek sarı kart görüp cezalı duruma düşmüş fakat UEFA tarafından 2 maç ceza almıştı. Takımının çeyrek finale yükseleceğinden emin olduğu için ceza alan Ramos; dün akşam Real Madrid'in bozgununu tribünden takip etti!

REAL MADRİD AJAX MAÇ ÖZETİ!