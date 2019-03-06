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maçının saati değişti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü oynanacak MKE maçının başlama saati değiştirildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019 12:41
Ankaragücü-Bursaspor maçının saati değişti

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, daha önce 13.30'da oynanması kararlaştırılan karşılaşmanın, saat 19.00'a alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Antalyaspor deplasman maçı dönüşü meydana gelen üzücü kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarlarının ailelerine bu maçın hasılatının verilecek olması ve birçok kulüp taraftarlarının katılımı ile spordaki birlik beraberliğin devamlılığı amacıyla yapılan başvuru üzerine, karşılaşmanın saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda oynanması kararlaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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Ankaragücü-Bursaspor maçının saati değişti
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