Filmin sonu hep kötü!

BUGÜN NELER OLDU

Deplasmanda oynadığı Kasımpaşa ile 90. dakikada penaltıdan yediği golle 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon maçların son dakikalarında yaşadığı puan kayıpları ile dikkat çekiyor.Fırtına, önde götürdüğü Ankaragücü, Bursaspor ve Beşiktaş müsabakalarında üstünlüğünü koruyamayarak son dakikalarda beraberliğe razı oldu. Devreye 29 puanla ikinci sırada giren bordo-mavili ekip, son 7 maçında sadeceEleştiri okları da Ünal Karaman'a döndü. Camiada hocanın oyunu okuyamadığı, yanlış değişiklikler yaptığı konuşuluyor.Trabzon yerel basını, Kasımpaşa beraberliğinin faturasını Ünal Karaman'a kesti. Karadeniz Gazetesi, "Teknik arıza" başlığını attığı haberde, Karaman'ı özellikle Abdulkadir Parmak'ı oyundan aldığı için eleştirdi. Taka Gazetesi de maçın sonucunu, "Ünallı Trabzon, bir ileri iki geri" manşeti ile duyururken, Parmak'ın yerine Sosa'nın kulübeye çekilmesi gerektiğine vurgu yaptı.Geçtiğimiz günlerde 200 milyon TL nakit sermaye artırımına gitme kararı alan Trabzonspor Kulübü'nde 15 günlük yeni pay alma süreci tamamlandı. Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 68 milyon 609 bin TL'lik yeni pay alma sürecinin bugünden itibaren halka arz edileceği belirtildi. Bu sürecin ardından sağlanacak 68 milyon TL'lik girdi ile kısa vadeli borçların ve oyuncu alacaklarının ödeneceği ifade edildi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, devre arasında yollarını ayırdıkları Onur Recep Kıvrak'ın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) yaptığı başvuru ile ilgili açıklamada bulundu. Ağaoğlu, "Hukukçuların söylediği kadarıyla, hukuka aykırı bir başvuru. UÇK ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. O yüzden herkes acele ediyor. Çünkü UÇK'ya bu kapıdan giren dosya, öbür kapıdan yıldırım hızıyla çıkıyor. UÇK, Türk futbolunda son 4 yılda oluşturulmuş ucubedir. Anayasa Mahkemesi kararıyla toprağa gömülecek. Çok enteresan ve ilginç bir şey" ifadelerini kullandı.Trabzonspor, kadro dışı bırakılan Olcay Şahan ile ücretinde indirim konusunda kesin anlaşmaya varamamıştı. Bu gelişmenin ardından oyuncunun menajeri, yönetimle bir kez daha masaya oturmak üzere Trabzon'a geldi. Olcay'ın istenilen indirimi kabul ettiği ancak sezon sonunda bonservisi için kolaylık talep edeceği öğrenildi. Yönetimin de bu fikre sıcak baktığı ve yıldız futbolcunun yeniden A takıma dönmesinin beklendiği bildirildi.