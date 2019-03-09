Başakşehir - Fenerbahçe (CANLI)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Süper Lig'deki son iki maçında Beşiktaş'la deplasmanda berabere kalıp sahasında Çaykur Rizespor'u yenerek iki maçta 4 puan alan sarı-lacivertliler, haftaya 28 puanla 14. sırada girdi.
Ligde geride kalan 24 maçta 54 puan toplayan turuncu lacivertli ekip ise, en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde haftaya lider giriyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bugün saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Serdar Taşçı, Kudriashov, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Arda, Robinho
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Zajc, Eljif, Moses, Soldado