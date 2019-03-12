İngiltere'den transfer iddiası: Galatasaray ve Beşiktaş; Muhammed Diame'nin peşinde

İngiltere'den Beşiktaş ve Galatasaray için transfer haberi var!

İngiltere Permier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın kadrosunda bulunan 31 yaşındaki Senegalli merkez orta saha oyuncusu Muhammed Diame'nin Beşiktaş ve Galatasaray tarafından istendiği iddia edildi.

KADROLARINA BEDAVA KATMAK İSTİYORLAR

The Guardian, sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuya Beşiktaş'ın; Daily Star ise Galatasaray'ın talip olduğunu yazdı. İki külübün de futbolcuyu kadrosuna, bonservis bedeli olmadan katmak istediği vurgulandı. Diame ile İngiltere'den Brighton ve Crystal Palace da ilgileniyor.

NEWCASTLE UNITED İLE 3 MAÇA DAHA ÇIKARSA...

Sezon başında takımın değişilmezleri arasında olan Diame, 21. haftadan sonra formasını kaybetti ve Benitez'in gözünden düştü. Oyuncu, takımı ile 3 maça daha çıkarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

Bu sezon siyah beyazlı forma ile 24 maça çıkan Diame gol ya da asit kaydedemedi. Diame kariyeri boyunca Linares, Rayo Vallecano, Wigan, West Ham ve Hull City formaları giydi.

HABER: Serkan AKKOYUN