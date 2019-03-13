Galatasaray'ın borcu açıklandı

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi.

Sunumunda sarı-kırmızılı kulübün borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğunu aktaran Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğunu kaydetti.

Kaan Kançal, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğunu dile getirdi.

MUSTAFA CENGİZ DÖNEMİNDE 4 MİLYON TL KAR



Galatasaray, Başkan Mustafa Cengiz yönetiminde 24 Ocak 2018 ile 11 Mart 2019 tarihleri arasındaki mali tabloya göre 4 milyon TL kar etti.



24 Ocak 2018 ile 11 Mart 2019 tarihleri arasındaki mali tabloya göre, Galatasaray Kulübü söz konusu dönemde farklı kalemlerde 2 milyar 205 milyon TL gelir sağladı. Kulübün giderleri ise 2 milyar 201 milyon TL olarak ifade edildi. Buna göre Mustafa Cengiz yönetiminde sarı-kırmızılı kulüp 4 milyon TL kar etti.