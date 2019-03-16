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, ile sözleşme imzaladı

ve 'ın radarında olan 'in genç futbolcusu Bertuğ Özgür Yıldırım, kulübüyle 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019 16:56
Bertuğ Yıldırım, Sarıyer ile sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig'de mücadele eden Sarıyer'de transferin gözde ismi olan genç futbolcu Bertuğ Yıldırım ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 17 yaşındaki futbolcu, kulübüyle 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği yetenekli futbolcu, böylece profesyonelliğe Sarıyer'de adım atmış oldu.

Sarıyer Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Dede, bu imzanın iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, geleceğe dönük iyi bir yatırım yaptıklarını söyledi. Dede, Bertuğ için sezon sonunda kulüp menfaatleri ve oyuncunun gelişimi ile kariyeri açısından en uygun şartlar doğrultusunda hareket edeceklerini de ifade etti. Sarıyer yönetici, genç futbolcu için yurt içi ve yurt dışından birçok teklif aldıklarını doğruladı.

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Bertuğ Yıldırım, Sarıyer ile sözleşme imzaladı
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