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Son dakika: bugün ne kadar oldu? Gram, tam ve fiyatları

ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yatırımcısından, birikimcisine her kesim tarafından hemen her gün düzenli olarak takip edilen altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Uzun bir süredir inişli çıkışlı bir grafik izlemesi nedeniyle yatırımcılarda bu konuyla ilgili çekingenlik yaşıyorlar. Ülkemizde Dolar ve Euro’nun aksine birikim, yatırım ve hediyeleşme maksadıyla çok daha fazla tercih edilmektedir. Peki, Cumartesi Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve fiyatları ne kadar? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 16.3.2019 19:31
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları 16 Mart

Altın fiyatları ile ilgili vatandaşlar araştırmalarını sürdürürken son dakika gelişmeleri de peşi sıra gelmeye devam ediyor. Son dönemde yaşanan inişli çıkışlı grafikler, özellikle yatırım maksadıyla altın fiyatlarını takip eden bireyleri kararsız kılıyor. Bu sebepten dolayı da araştırmalar her zamankinden daha fazla yapılıyor. Biz Sabah.com.tr ekibi olarak her zaman olduğu gibi bugünde de yaşanan tüm son dakika gelişmelerini ve güncel altın fiyatlarını derledik. İşte 16 Mart Cumartesi Mart Cumartesi Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları…

16 MART CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının ardından en çok tercih edilen türler arasında bulunan gram, bugün 228,02 liradan alınırken 228,09 liradan satılıyor.

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları 16 Mart
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