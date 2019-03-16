Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları 16 Mart

Altın fiyatları ile ilgili vatandaşlar araştırmalarını sürdürürken son dakika gelişmeleri de peşi sıra gelmeye devam ediyor. Son dönemde yaşanan inişli çıkışlı grafikler, özellikle yatırım maksadıyla altın fiyatlarını takip eden bireyleri kararsız kılıyor. Bu sebepten dolayı da araştırmalar her zamankinden daha fazla yapılıyor. Biz Sabah.com.tr ekibi olarak her zaman olduğu gibi bugünde de yaşanan tüm son dakika gelişmelerini ve güncel altın fiyatlarını derledik. İşte 16 Mart Cumartesi Mart Cumartesi Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları…

16 MART CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının ardından en çok tercih edilen türler arasında bulunan gram, bugün 228,02 liradan alınırken 228,09 liradan satılıyor.