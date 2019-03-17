Trabzonspor'da Nwakaeme fırtınası

Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle birlikte ligde oynadığı son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Trabzonspor'da sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, gol ve asistleriyle takımını sırtlayan isim oldu. Ligin 21'inci haftasında Galatasaray'a, 22'nci haftasında ise Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olarak peş peşe sezonun ikinci yarısında en çok puan kaybı yaşadığı dönemi geçiren bordo-mavililer, sonraki 4 haftada toparlanarak 3 galibiyet ve 1 beraberlikle yükselişe geçti. Bu periyotta Göztepe, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup eden, Kasımpaşa ile de berabere kalan Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 8 gol kaydetti, Nwakaeme bu gollerin 5'ine ise 4 gol ve 1 asistle katkı sağladı.

4 MAÇLIK PUAN SERİSİNDE GOL YOLLARINDA ÖN PLANA ÇIKTI

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, yakalanan çıkışta ön planda yer alan isim oldu. Ligde son 4 maçta 10 puan toplayarak 4'üncü sıradaki yerini sağlama alan bordo-mavililerde son 4 maçta da skora katkı sağlayan Nwakaeme, 4 gol atıp 1 de asist yaptı. 4 maçlık periyotta 8 gol kaydeden Trabzonspor'da 5 gole doğrudan katkı veren 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, bu sezon ligde forma giydiği 19 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Nwakame ayrıca kupada süre aldığı 4 maçta da 1 gol kaydetti.

BONUSA YAKLAŞTI

Bu arada sözleşmesindeki madde gereğince bu sezon 19 gole katkı sağlaması durumunda 100 bin Euro bonus alacak olan Nwakaeme, lig ve kupada çıktığı 23 maçta 9 gol ve 4 asist yaparak sözleşmesindeki bu maddeyi aktifleştirmeye yaklaştı. 2018-19 sezonu için bordo-mavili takımdan 1 milyon 016 bin 750 Euro garanti ücret alacak olan Nijeryalı oyuncu, ligde kalan 8 haftada 6 gole daha katkı sağlaması durumunda 100 bin Euro bonusu da cebine koyacak.

YEREL GAZETELERDEN 'NWAKAEME' VURGUSU

Yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ettiği maçta galibiyet golünü kaydeden Nwakaeme'den övgü ile bahsetti. Sonnokta gazetesi, "Trabzonspor'u zafere taşıyan golü atan Nwakaeme, dadaşların memleketi Erzurum'dan haykırdı", "Bekle bizi Avrupa geliyoruz", Taka gazetesi, "Buz adam sırtlıyor!", "Erzurum deplasmanında da -5 derecede Nwakaeme sahneye çıktı", Günebakış gazetesi, "İyi ki varsın Nwakaeme", "Trabzonspor, Erzurum'u Nijeryalı sihirbazı ile devirdi", Karadeniz gazetesi, "Yeni Fırtına Tonydinho", "Trabzonspor'a Erzurum deplasmanında 3 altın puanı son haftaların formda golcüsü Nwakaeme getirdi", Kuzey Ekspres gazetesi, ise "Fırtına zirveye esti", "Erzurum'da tek attık, 3 aldık" başlıklarını kullandı.