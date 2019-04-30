VAR hangi pozisyonlara bakar? Video Yardımcı Hakem uygulaması nerede devreye girer?

Video Hakem Uygulaması olarak bilinen VAR, ilk olarak Almanya ve İngiltere arasında, 2019 yılında oynan Dünya Kupası ikinci tur maçının ardından gündeme geldi. Bu maç sırasında Almanya kalesinde gol ile sonuçlanan bir pozisyonun hakem tarafından geçerli sayılmamış olması üzerine FIFA, olayın hemen bir yıl sonrası çalışma başlatmış ve Gol Çizgisi Teknolojisi'ni geliştirdi. Bu uygulamadan alınan olumlu geri dönüşlerin ardından Video Hakem Uygulaması (VAR) devreye sokuldu. VAR sisteminin temel amacı, maçın kaderine doğrudan etki edecek hataları en aza indirmektir.

Video Hakem Uygulaması (VAR) hangi pozisyonlara bakar?

Futbol maçı sırasında, maç sonucuna doğrudan etki etmesi muhtemel bir pozisyonun yaşanması halinde VAR sistemi üzerinden pozisyon incelenir. Maç içerisindeki her pozisyon için VAR'a gidilmez. Müsabakanın akışı sırasında oyunun hızının kesilmemesi için skora etki edebilecek pozisyonlar haricinde VAR'a gidilmesi söz konusu değildir.

Video Hakem Uygulaması (VAR) sistemi nedir?

Örnek vermek gerekirse; atılan bir golün geçersiz olmasına sebep olabilecek bir pozisyonun söz konusu olması halinde VAR'a gidilir. Örneğin gol öncesi verilen korner, faul, taç gibi pozisyonlarla alakalı bir kararın doğru olup olmadığını kontrol etmek için VAR sistemine bakılır. Bununla birlikte kırmızı kart pozisyonları için de VAR sisteminden faydalanılır.