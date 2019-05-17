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kimdir? Başkan Adayı Nihat Özdemir hayatı ve memleketi

Dün akşam spor gündemine düşen son dakika haberine göre ’in ayrılmasının ardından boşalan Başkanlığı koltuğu için aday olduğunu resmen duyurdu. Nihat Özdemir’in Başkan olmaya adaylığını koyması ile birlikte spor severler Nihat Özdemir kimdir? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte yeni başkan adayı Nihat Özdemir’in hayatı…

Giriş Tarihi: 17.5.2019 08:08 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 08:08
Nihat Özdemir kimdir? TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir hayatı ve memleketi

Dünya ile ilgili son dakika haberi geldi. Vekaleten yürütülen başkanlığı için aday olduğunu resmi olarak açıkladı. TFF Başkan adayı Nihat Özdemir'in bu duyurusundan sonra vatandaşlar Nihat Özdemir'in hayatını ve Nihat Özdemir kimdir? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Merak edenler için Nihat Özdemir'in hayatı ile ilgili bilgileri haberimizde derledik….

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Yeni Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayı Nihat Özdemir hakkında bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte Nihat Özdemir hayatı...

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Nihat Özdemir kimdir? TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir hayatı ve memleketi
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