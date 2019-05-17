Trabzonspor: 43 - Beşiktaş: 53

Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyeti ile 11 Ekim 1973'te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 127 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 175 golüne, bordo-mavililer 137 golle karşılık verdi.



LİGDE 91 MAÇ YAPTILAR

Trabzonspor ve Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig'deki 92 randevularına hazırlanıyorlar. İki takım arasında oynanan 91 maçta siyah-beyazlıların 36-32 üstünlüğü bulunuyor. 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 130 gole, Trabzonspor 99 golle karşılık verdi.



TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN

Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon'da 44 kez karşı karşıya gelirken, Trabzonspor 21, Beşiktaş ise 14 kez sahadan galip ayrıldı. 9 maçta ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 60, Beşiktaş ise 55 gol attı.

Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynandı ve Beşiktaş 2-1 galip geldi. Geçtiğimiz sezon Trabzon'da iki takım arasında oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.



TRABZONSPOR SON 14 MAÇIN BİRİNİ KAZANABİLDİ

Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi. Bordo-mavililer, rakibi karşısında 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Trabzonspor tek galibiyetini Ağustos 2015'te deplasmanda 2-1'lik skorla aldı.



FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar, ayrıca rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.