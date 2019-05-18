Galibiyetle veda edeceğiz

AĞAOĞLU

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş maçında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Sahamızdaki son maçta rakibimizi yenip onları mutlu edeceğiz ve üçüncülük hedefimizi kovalayacağız" dedi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın kararıyla ilgili TRT Spor'a şunları söyledi: "İmzalanan anlaşma şartlarına uyulmadığı için Disiplin Kurulu'na sevk edildik. Gerekçeli kararda tavsiye niteliğinde 3 madde var. Bir; yeniden yapılandırma programı haziran sonuna kadar yürürlüğe girmeli. İki; mayıs ayı bilançosunda 5 milyon Euro'nun üzerinde açık verilmemeli. Üçüncüsü ise; uygulamakta olduğumuz finansal programı devam ettirdiğimiz takdirde Avrupa kupalarına katılım konusunda sakınca olmadığına vurgu yapıyor. Ancak UEFA'dan elde ettiğimiz gelirin %50'sine UEFA el koyuyor. Disiplin Kurulu kararını beklemek lazım. Enseyi karartmanın manası yok."Bordo-mavili kulüp, uzun süredir transfer gündeminde olan Yusuf Sarı'nın transferini bitirmek üzere.Sağ kanadın yanı sıra ofansif orta saha olarak da görev yapabilen Yusuf Sarı ile sezonun sona ermesinin ardından resmi mukavele yapılması bekleniyor.