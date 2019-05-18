Galibiyetle veda edeceğiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş maçında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ramazan ayı olmasına ve maçın iftara denk gelmesine rağmen taraftarımız bizi yalnız bırakmayacaksa bizim de onların yüzünü güldürmemiz gerekiyor.
Sahamızdaki son maçta rakibimizi yenip onları mutlu edeceğiz ve üçüncülük hedefimizi kovalayacağız" dedi. Öte yandan Karaman'ın, Konya maçının ilk 11'inden tek değişikliğe giderek, stoperde Toure'nin yerine Hosseini'ye görev vereceği öğrenildi.
AĞAOĞLU: KRİTERLERİ UYGULARSAK SORUN YOK
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın kararıyla ilgili TRT Spor'a şunları söyledi: "İmzalanan anlaşma şartlarına uyulmadığı için Disiplin Kurulu'na sevk edildik. Gerekçeli kararda tavsiye niteliğinde 3 madde var. Bir; yeniden yapılandırma programı haziran sonuna kadar yürürlüğe girmeli. İki; mayıs ayı bilançosunda 5 milyon Euro'nun üzerinde açık verilmemeli. Üçüncüsü ise; uygulamakta olduğumuz finansal programı devam ettirdiğimiz takdirde Avrupa kupalarına katılım konusunda sakınca olmadığına vurgu yapıyor. Ancak UEFA'dan elde ettiğimiz gelirin %50'sine UEFA el koyuyor. Disiplin Kurulu kararını beklemek lazım. Enseyi karartmanın manası yok."
YUSUF SARI'DA İMZA AŞAMASINA GELİNDİ
Bordo-mavili kulüp, uzun süredir transfer gündeminde olan Yusuf Sarı'nın transferini bitirmek üzere. Marsilya forması giyen Yusuf ile prensip anlaşmasına varan Trabzon, 20 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralayacak.
Sağ kanadın yanı sıra ofansif orta saha olarak da görev yapabilen Yusuf Sarı ile sezonun sona ermesinin ardından resmi mukavele yapılması bekleniyor.