Fenerbahçe, Erzurumspor maçına hazır

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Teknik ekip ve futbolcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla antrenman öncesinde Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe, bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

FENERBAHÇE, ERZURUM'A GİTTİ

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Erzurum'a gitti. Sarı Lacivertli kafile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelerek saat 14.15'te Türk Hava Yolları'nın TK3606 sefer sayılı uçağı ile Erzurum'a hareket etti.



Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda yarın oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.



Sarı-lacivertlilerin yarınki maça şu 11'le çıkması bekleniyor;



Harun, Isla, Serdar, Skrtel, Hasan Ali, Moses, Jailson, Dirar, Tolgay, Valbuena, Soldado