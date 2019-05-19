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! maçının VAR hakemi belli oldu

maçının VAR hakemi açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamasına göre; Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan ve kazananın Spor Toto Süper Lig şampiyonu olacağı - maçının VAR hakemi oldu.

Giriş Tarihi: 19.5.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 14:37
Son dakika haberi! Galatasaray - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam oynanacak olan ve şampiyonu belirlemesi beklenen Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) belli oldu. Zorlu mücadeleye VAR hakemi olarak Ali Palabıyık atandı. Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak ise Arda Kardeşler ve Mustafa Emre Eyisoy görev yapacak.

Türk Telekom Stadı'nda bu akşam saat 19.00'da başlayacak maçın orta hakemi ise Cüneyt Çakır. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

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Son dakika haberi! Galatasaray - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu
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