Kupa törenle yola çıktı

Ankara'daki Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda 1 hafta boyunca sergilenen Süper Lig şampiyonluk kupası, teşkilat başkanı Bünyamin Bozgeyik ve kurum personelinin katıldığı törenle dün İstanbul'a gönderildi. Bozgeyik, "Kulübün talebi kendi stadında bir şampiyonluk kutlaması yapmak. Onun günü belli olduğunda açıklanacak" ifadelerini kullandı. 10 kilo 300 gram ağırlığındaki kupanın 9 kilo 300 gramı 925 ayar gümüş, 1 kilosu ise gümüş üzerine altın. Selçuklu Yıldızı'nın "birlik-beraberlik" ve "zafer" unsurları, kupanın tasarımına ilham verdi.
DEV RAKİPLER ŞEKİLLENİYOR
Galatasaray'ın, direkt olarak katılacağı Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinin bir bölümü belli oldu. Sarıkırmızılıların 3. ya da 4. torbadan katılacağı Devler Ligi'ndeki kesinleşen rakipleri şöyle: Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Juventus, Napoli, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Paris Saint Germain, Zenit, Benfica, Shakhtar Donetsk, Salzburg. RB Leipzig, Lille ve Genk ise temsilcimizle birlikte aynı torbada yer alma ihtimali yüksek olan ekipler.
BİNALİ YILDIRIM'DAN CENGİZ'E TEBRİK TELEFONU
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak tebrik etti. Yıldırım telefon görüşmesinde, "Büyük bir başarıya imza atarak 2018-2019 sezonunda şampiyon olan Galatasaray takımımızı tebrik ediyorum. Sonucun Galatasaray Spor Kulübü'ne ve Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere, sezon boyunca bu heyecanı yaşatan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum"
ifadelerini kullandı.