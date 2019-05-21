Kupa törenle yola çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'daki Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda 1 hafta boyunca sergilenen Süper Lig şampiyonluk kupası, teşkilat başkanı Bünyamin Bozgeyik ve kurum personelinin katıldığı törenle dün İstanbul'a gönderildi. Bozgeyik, "Kulübün talebi kendi stadında bir şampiyonluk kutlaması yapmak. Onun günü belli olduğunda açıklanacak" ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın, direkt olarak katılacağı Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinin bir bölümü belli oldu. Sarıkırmızılıların 3. ya da 4. torbadan katılacağı Devler Ligi'ndeki kesinleşen rakipleri şöyle: Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Juventus, Napoli, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Paris Saint Germain, Zenit, Benfica, Shakhtar Donetsk, Salzburg. RB Leipzig, Lille ve Genk ise temsilcimizle birlikte aynı torbada yer alma ihtimali yüksek olan ekipler.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak tebrik etti. Yıldırım telefon görüşmesinde,ifadelerini kullandı.