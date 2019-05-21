BUGÜN NELER OLDU

2000'de Fiorentina'ya gittiğinde İtalyanca ile tanışan Fatih Terim, 50 yaşından sonra ikinci yabancı dil olarak İngilizce'yi öğrendi. Muslera ve Nagatomo ile İtalyanca anlaşan Terim, diğer yabancılarla İngilizce konuştu ve şampiyonluk kutlamasında GS TV'nin kapısını kıracak kadar oyunculara kendisini sevdirdi.Scott Piri ile EURO 2008'de mucizeler yaratan İmparator, devre arasında radikal bir kararla İtalya'dan kondisyoner getirdi. Alberto Bartali'nin ikinci yarıya hazırladığı sarı-kırmızılı takım, geriye düştüğü maçları lehine çevirdi, uzatmada attığı gollerle çifte şampiyonluğa yürüdü.Gomis'in satılması sonrasında 5 ay forvetsiz kalan Fatih Terim ara transferde risk alıp takımın yarısını değiştirdi. Serdar Aziz-Maicon-Ozan Kabak üçlüsü yerine Luyindama- Marcao-Semih Kaya, Rodrigues-Eren ikilisi yerine Diagne- Mitroglou geldi.Geçtiğimiz sezon ''Nerede kalmıştık?'' mesajıyla görevi devralan kurt hoca, bu kez ise ''Kupalara layıksın sen şanlı Galatasaray'' diyerek camiayı çifte şampiyonluğa kenetledi.Ligin 24. haftasında Erzurum'da berabere kalan Galatasaray, lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düştü. Şampiyonluğa inancını kaybetmeyen Fatih Terim, ''8 puan fark da kapanır 18 puan fark da kapanır'' diyerek pes etmedi ve kendi şansını kendisi yarattı.