Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak’tan transfer müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz ile ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, bitime bir hafta kala garantilenen lig şampiyonluğu sonrası TRT SPOR'da geride kalan sezonu ve sarıkırmızılı gündemi değerlendirdi. Galatasaray'ın kurmayları, transfer müjdesi verdi ve çarpıcı açıklamalar yaptı...Mustafa Cengiz'in satır başları şöyle:Fatih Terim heykeli zaten gönüllerde dikilmiş. Öncelikle Fatih Hoca'nın müzede sağlıklı şekilde temsil edilmesinden yanayız. Bana gelen bilgi, müzeye sığdıramadık. Onun da heykelinin olmasını dilerdim. Olması için çaba göstereceğiz.37 bin 581 ortalamamız var. Avrupa'da seyirci ve mali performans artışında 4'üncü sıradayız. Büyük takımlar arasında mali dengesi en iyi kulüp Galatasaray.Galatasaray'ın lehine ve aleyhine hatalar yapıldı. Bana göre lehine verilen kararlar aleyhine yapılan hataların çeyreği kadardı. Herkes ne olduğunu iyi biliyor.101 milyon TL seyirci gelirimiz, bu yıl 233 milyon TL oldu. Gelirde milyar TL'yi zorluyoruz. Ama bankalar birliği anlaşması mutlaka olmalı. Abdurrahim Albayrak dışında değerini bulan her futbolcu satılabilir.Abdurrahim Albayrak'tan satır başları:Transfer döneminde oyuncu alamadığımız için ailem ve ben büyük hakaretlere uğradık. Sabahlara kadar uyumadım, ağladığım geceler oldu. Şimdi biz de uçak indirebiliriz. Borçlar artık yönetilebilir duruma geldi. Çok önemli transferler yapacağız.Yıldız bir santrforumuz var Diagne'yi satma gibi bir düşüncemiz yok. Babel'i soruyorsunuz... Şu anda imzalar atıldı, atılmadı... Bir şey diyemem. Bir hafta sonra çok ciddi çalışmalarımız olacak.Rize'de Emre Akbaba'yı alıp hastaneye götürmek için kenara indim. VAR'a bakıyorum diye kenardan çekmişler.Fenerbahçe derbisi sonrası "Var kayıtları elimizde" söylemini boşa söylemedim. Size dinleteceğim ama Türkiye'nin zor günlerinde suyu bulandırmaya gerek yok.