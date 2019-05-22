Süper Lig’de kritik pazar

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı. Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Trabzonspor da maçlarını cuma günü oynayacak. Cumartesi günü ligde iddiası olmayan iki takım Konya ile Akhisar karşılaşacak. Pazar günü ise düşme hattında yer alan ve 6.'lık mücadelesi veren takımların maçları oynanacak.18.00 M.Başakşehir-A.Alanya21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa21.00 DG. Sivas-Galatasaray21.00 Ç.Rizespor-Trabzonspor19.00 A.Konya-Akhisarspor19.00 Göztepe-Ankaragücü19.00 Fenerbahçe-Antalya19.00 Kayseri-BB Erzurum19.00 EY Malatya-Bursa