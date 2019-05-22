Süper Lig’de kritik pazar

Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı. Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Trabzonspor da maçlarını cuma günü oynayacak. Cumartesi günü ligde iddiası olmayan iki takım Konya ile Akhisar karşılaşacak. Pazar günü ise düşme hattında yer alan ve 6.'lık mücadelesi veren takımların maçları oynanacak.
İŞTE 34. HAFTANIN PROGRAMI
CUMA
18.00 M.Başakşehir-A.Alanya
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa
21.00 DG. Sivas-Galatasaray
21.00 Ç.Rizespor-Trabzonspor
CUMARTESİ
19.00 A.Konya-Akhisarspor
PAZAR
19.00 Göztepe-Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe-Antalya
19.00 Kayseri-BB Erzurum
19.00 EY Malatya-Bursa