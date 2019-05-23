Recep Niyaz'ın Süper Lig hayali

Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çal Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Milli Sporcular Gençlerle Buluşuyor Projesi" finali, Denizlisporlu futbolcu Recep Niyaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte Denizlispor oyuncusu Recep Niyaz'ın hayatını anlatan slayt ile gollerinin olduğu sinevizyon gösterisi izletildi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Recep Niyaz, Denizlili olarak takımda kalacağını, takımına sonuna kadar sahip çıkacağını belirtti. 23 yaşındaki futbolcu, "Şimdiye kadar Süper Lig'de olmak hayalimdi, bu hayalimi oynadığım takımda şampiyonluk yaşayarak gerçekleştirdim." diye konuştu.