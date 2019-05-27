Aziz Yıldırım: Bir daha kesinlikle Fenerbahçe'de görev yapmayacağım

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Silivri'de görülen 'kumpas' davası duruşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın sözlerinden öne çıkanlar şunlar oldu:

"15 Temmuz, balyoz darbe planı ve şike kumpas olaylarının ardında FETÖ var."

"Ne Aziz Yıldırımcı olun ne Ali Koçcu olun. Bugün FB TV bir doğum günümü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim. En büyük paydamız Fenerbahçe olmalı. Böyle olmazsa elimizden Fenerbahçelilik gider."

"Hepimizin ortak paydası Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'nin birliği bozulursa, kulübü daha kötü günler bekler. Bir daha Fenerbahçe Kulübü'nde görev almayacağım"

Aziz Yıldırım'dan canlı yayında flaş açıklamalar "Bir daha kesinlikle..."

TARAFTARLAR DA YER ALDI

"Futbolda şike soruşturması" adı altında "Kumpas" kurdukları iddia edilen eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edilirken, Fenerbahçeli taraftarlar da Silivri'ye akın etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında görülen duruşmada Fenerbahçe Kulübü Yöneticileri ve eski Başkan Aziz Yıldırım da izleyici olarak yer aldı.