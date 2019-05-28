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transferde gaza bastı! 'dan sonra bir Japon yıldız daha...

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 65 puanla 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmak isteyen 'ta, yönetim transfer için düğmeye bastı. Bu sezon devre arasında takıma katılan 'nın gelecek sezon Beşiktaş'ta forma giymeyeceğini açıklamasının ardından Beşiktaş yeni bir Japon yıldızı transfer etmek üzere girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 28.5.2019 22:20 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 22:22
Beşiktaş transferde gaza bastı! Shinji Kagawa'dan sonra bir Japon yıldız daha...

, Spor Toto Süper Lig'de sezonu 65 puanla 3. sırada tamamladı. Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak amacıyla çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar diğer yandan da gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olacak bir kadro oluşturmak amacıyla düğmeye bastı. Devre arasında transfer edilen ve taraftarların büyük sevgisini kazanan gelecek sezon Beşiktaş'ta forma giymeyeceğini açıklarken siyah beyazlı yönetim bir başka Japon yıldızı transfer etmek üzere çalışmalara başladı.

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Beşiktaş transferde gaza bastı! Shinji Kagawa'dan sonra bir Japon yıldız daha...
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