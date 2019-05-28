Beşiktaş transferde gaza bastı! Shinji Kagawa'dan sonra bir Japon yıldız daha...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de sezonu 65 puanla 3. sırada tamamladı. Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak amacıyla çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar diğer yandan da gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olacak bir kadro oluşturmak amacıyla düğmeye bastı. Devre arasında transfer edilen ve taraftarların büyük sevgisini kazanan Shinji Kagawa gelecek sezon Beşiktaş'ta forma giymeyeceğini açıklarken siyah beyazlı yönetim bir başka Japon yıldızı transfer etmek üzere çalışmalara başladı.