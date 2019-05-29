Henry Onyekuru: Tek tercihim Galatasaray

Başakşehir maçında şampiyonluk golünü atıp Türk Telekom'u coşturan Henry Onyekuru, iki kupalı sezonda yakalanan büyük başarıda pay sahibi isimlerin başında geliyor. G.Saraylı taraftarların gönlünde taht kuran Nijeryalı yıldız, biten kiralık sözleşmesi ve Everton'a dönüp dönmeyeceği hakkında açıklamalar yaptı. İşte 21 yaşındaki oyuncunun SABAH'ın sorularına verdiği yanıtlar:



Sakatlıktan çıktın, Galatasaray'da çok başarılı oldun ve 2 kupa kazandın. Geriye bakınca rüya gibi bir sezon oldu diyebilir miyiz?

Altı ay ciddi bir sakatlık yaşadım. Geri dönmesi kolay olmuyor. İyi bir hazırlanma dönemi ve iyi bir tedavi süreci geçirdim. Galatasaray'da oynuyorsunuz ve oynadığınız ilk sezonda 2 kupa kazanıyorsunuz. Çok mutluyum tabii ki. Rüya gibi bir sezon oldu. Hocama çok teşekkür ediyorum.



Geleceğin hakkında ne düşünüyorsun?

Eğer bu sadece benim kararım olsa Galatasaray'da kalmayı seçerdim. Burada mutluyum, çok iyi bir ekip var. Ancak bu tip durumlarda iki kulübün alacağı kararlar çok önemli. Sadece benim karar verme şansım olsa ben kalmaktan yana kullanırım.



İNGİLTERE'DE ÇALIŞMA İZNİ ALIYORUM



İngiltere'de çalışma izninle ilgili durum nedir?

Şu an çok önemli değil. Afrika Kupası'nda oynadıktan sonra o çalışma iznini alabiliyorum.



Çok gol attın ama sadece Fenerbahçe derbisinde attığın golden sonra Terim'e sarıldın. Bunun özel bir sebebi var mı?

Genç oyuncuysanız, en çok ihtiyacınız olan şey güven. Özellikle F.Bahçe maçından önce hocam bana inanılmaz güven verdi. Dünya derbisi ve sadece Galatasaraylılar için değil, herkes için önemli bir maç. Gol attığımda direkt kulübeye koştum. Zaten hocam da biliyordu ona geleceğimi.



BURADA ASLA PES ETME ŞANSINIZ YOK



Başakşehir ligde farkı açtığında 'şampiyonluk gidiyor' gibi düşüncelere kapıldın mı?

Eğer Fatih hoca ile çalışıyorsanız pes etmek, ümitsizliğe kapılmak gibi bir lüksünüz yok. Biliyorsunuz, bu sezon çok zorlu dönemlerden geçtik. Hocamız ciddi bir süre cezalıydı, sahada yanımızda değildi. Ama o anda bile bize verdiği mesajlarla, bize verdiği motivasyonla çok önemli şeyler yapmamızı sağladı. Bu puan farkları olduğu zaman hep bize verdiği mesaj, kesinlikle pes etmeyeceğimiz ve sonuna kadar mücadele edeceğimiz yönündeydi. Bizi de böyle hazırladı. Sonunda böyle güzel bir başarı geldi.



Fatih Terim'den öğrendiğin en önemli şeyler nedir?

En fazla öğrendiğim şey, kendi yeteneklerine güvenmen, kendi yeteneklerine inanman. Bunun üzerine gitmen. Takımın sana ihtiyacı olduğu zamanlarda sorumluluk alıp ortaya çıkman.



BELHANDA VE FEGHOULİ ARTIK BENİ EZBERLEDİ



Çok gol atan bir oyuncusun. Sahada Belhanda ve Feghouli'nin sana katkısı hakkında ne söylersin?

İkisi de çok yetenekli ve tecrübeli futbolcular. Saha içerisinde bu tip oyuncularla oynamak büyük şans ve size ister istemez kolaylıklar sağlıyor. Çünkü benim nerelere koşu yapacağımı biliyorlar. Nereye gideceğimi biliyorlar. Topu nereye atacaklarını çok iyi biliyorlar. Hocamızın da organizasyonuyla beraber takım olarak ciddi bir uyum sağladık.



G.Saray'a transfer olacağı konuşulan vatandaşın Ozornwafor nasıl bir oyuncu?

Nijerya U-20 takımıyla Dünya Kupası'na gitti. Kendisi de tanıdığım ve bildiğim bir oyuncu. Potansiyeli olan biri. İyi bir stoper. Bu tip haberler görüyorum, okuyorum. Bu da beni mutlu ediyor.

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