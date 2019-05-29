İspanya’da şike depremi

BUGÜN NELER OLDU

İspanyol futbolunda yürütülen şike soruşturması kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. İspanyol basınının Ulusal Polis kaynaklarına dayandırarak verdikleri haberlerde, eskiiddia edildi. Emniyetten yapılan açıklamada; gözaltına alınan futbolcularınolduğu belirtilirken; şike çetesinin başında'nun olduğu ifade edildi. Soruşturmanın geçtiğimiz 2 sezonu kapsadığıkaydedildi.