İspanya’da şike depremi

İspanyol futbolunda yürütülen şike soruşturması kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. İspanyol basınının Ulusal Polis kaynaklarına dayandırarak verdikleri haberlerde, eski Real Madridli İspanyol futbolcu Raul Bravo'nun suç örgütünün başındaki isim olduğu
iddia edildi. Emniyetten yapılan açıklamada; gözaltına alınan futbolcuların Raul Bravo, Carlos Aranda, Borja Fernandez, Samu Saiz ve Inigo Lopez
olduğu belirtilirken; şike çetesinin başında Huesca Başkanı Agustin Lasaosa ile Raul Bravo
'nun olduğu ifade edildi. Soruşturmanın geçtiğimiz 2 sezonu kapsadığı (2016- 17 ve 2017-18)
kaydedildi.