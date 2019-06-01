SON DAKİKA - Jose Antanıo Reyes hayatını kaybetti! Sevilla açıkladı! Reyes kimdir?

İspanyol futbolcu Jose Antonıo Reyes hayatını kaybetti! Son dakika haberi az önce geldi! Futbolseverlerin yakından tanıdığı yıldız futbolcu Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti. Kariyerini İspanya 2. ligi takımlarından Extremadura'da sürdüren Reyes, bir dönem Real Madrid, Arsenal, Sevilla, Atletico Madrid, Benfica ve Espanyol gibi takımlarda da forma giymişti.

Sevilla'da yıldızı parlayan Reyes'in ölüm haberini de Sevilla kulübü resmi twitter adresinden duyurdu! Konuyla ilgili son dakika haberleri geldikçe haberimizde bulabileceksiniz.

JOSE ANTONIO REYES KİMDİR?

1 Eylül 1983 yılında Sevilla'da doğan Jose Antonıo Reyes, kariyerine Sevilla'da başladı. Sevilla'daki başarılı performansıyla Arsenal'e transfer olan Reyes, buradan Arsenal'e oradan da Atletico Madrid'e transfer oldu.