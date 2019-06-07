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Demir Grup ’un başarılı oyuncusu ’a talip oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 12:18
Beşiktaş, Sivasspor'dan Emre Kılınç'ı istedi

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Emre Kılınç'a, Beşiktaş'tan teklif geldiği öğrenildi.

Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle yeni bir yapılanmaya giden siyah-beyazlılar ile Emre arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Emre Kılınç'ın Sivasspor'la 31 Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Genç oyuncu ayrıca bu sezon Sivasspor'da 31 kez ilk 11'de sahaya çıkarken, 2 bin 642 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti. 7 kez rakip ağları sarsan Emre, 6 defa da asist yapma başarısı gösterdi.

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Beşiktaş, Sivasspor'dan Emre Kılınç'ı istedi
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