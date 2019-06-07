Galatasaray'dan Talisca hamlesi! Herkes bu transfer haberini konuşuyor...

Çin'de müthiş istatistiklere imza atan ve çok iyi para kazanan Talisca'nın, Brezilya Milli Takımı'nda forma giyme hayalini gerçekleştirmek için Avrupa'ya dönmek istediği, bu nedenle Galatasaray'ın ilk teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.