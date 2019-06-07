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'dan hamlesi! Herkes bu transfer haberini konuşuyor...

Beşiktaş'ta harika iki sezon geçirdikten sonra 25 milyon Euro karşılığında Guangzhou Evergrande'nin yolunu tutan ve Çin ekibinden yıllık 10 milyon Euro civarında bir ücret alan Anderson için iddiaları ortaya atılmış, hatta Brezilyalı yıldız oyuncunun transferi için sponsor desteği haberleri yapılmıştı.

Giriş Tarihi: 7.6.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 10:54
Galatasaray'dan Talisca hamlesi! Herkes bu transfer haberini konuşuyor...

Çin'de müthiş istatistiklere imza atan ve çok iyi para kazanan 'nın, Brezilya Milli Takımı'nda forma giyme hayalini gerçekleştirmek için Avrupa'ya dönmek istediği, bu nedenle 'ın ilk teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

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Galatasaray'dan Talisca hamlesi! Herkes bu transfer haberini konuşuyor...
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