Galatasaray'dan Talisca hamlesi! Herkes bu transfer haberini konuşuyor...

Beşiktaş'ta harika iki sezon geçirdikten sonra 25 milyon Euro karşılığında Guangzhou Evergrande'nin yolunu tutan ve Çin ekibinden yıllık 10 milyon Euro civarında bir ücret alan Anderson Talisca için Galatasaray iddiaları ortaya atılmış, hatta Brezilyalı yıldız oyuncunun transferi için sponsor desteği haberleri yapılmıştı.
Giriş Tarihi: 7.6.2019 10:42Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 10:54
Çin'de müthiş istatistiklere imza atan ve çok iyi para kazanan Talisca'nın, Brezilya Milli Takımı'nda forma giyme hayalini gerçekleştirmek için Avrupa'ya dönmek istediği, bu nedenle Galatasaray'ın ilk teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.