Mesut Özil ile Amine Gülşe evlendi

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe ile dün akşam dünya evine girdi. Beşiktaş Four Seasons'ta düzenlenen düğün töreninde çiftin nikah şahitliğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yaptı. Nikahı İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Başkan Vekili Ali Yerlikaya kıyarken, Başkan Erdoğan, nikah sonrası evlilik cüzdanını Amine Gülşe'ye teslim etti. Spor, iş ve magazin dünyasından ünlü isimlerin de hazır bulunduğu davete 300 kişi katıldı.Bu arada ünlü çift örnek bir davranışa imza atıp Türk Kızılayı aracılığıyla 16 bin ihtiyaç sahibine yemek verdi.