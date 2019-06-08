Kaybedecek bir şeyimiz yok kazanacak çok şeyimiz var

VODAFONE

BUGÜN NELER OLDU

EURO 2020 Eleme Grubu maçlarıyla birlikte A Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş,Tecrübeli çalıştırıcı, zorlu maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Dünya şampiyonuna karşı oynayacaklarını hatırlatan Güneş,Ancak biz de elemelere Arnavutluk ve Moldova karşısında kalemizi gole kapatarak aldığımız iki güzel galibiyetle başladık ve 6 puana ulaştık.dedi.Avrupa Şampiyonası finallerinde olmak istediklerinin altını çizen Güneş şunları söyledi: "Tabii ki sonunda 1 puan, 3 puan, ne alacağımızı birlikte göreceğiz. Vereceklerimiz, futbol adına doğrular olacaktır. FIFA'da ilk 10'a girmek istiyoruz. Fransa; Türkiye ve İzlanda çekişiyor.TFF yöneticisi ve UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanı Servet Yardımcı, Fransa ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu. "Çok tecrübeli ve başarılı bir teknik direktörümüz var. Hocamıza güveniyoruz. Mücadeleden umutluyuz" diyen Yardımcı, 7 Eylül'deki Andorra maçının Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta oynanacağını da hatırlattı. Ay-Yıldızlılar İstanbul'da en son 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Yunanistan'ı ağırlamıştı.