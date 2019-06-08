Kaybedecek bir şeyimiz yok kazanacak çok şeyimiz var

EURO 2020 Eleme Grubu maçlarıyla birlikte A Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş, en ciddi sınavını bugün Fransa karşısında verecek.
Tecrübeli çalıştırıcı, zorlu maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Dünya şampiyonuna karşı oynayacaklarını hatırlatan Güneş, "Yetiştirdiği yıldız futbolcularla ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılarla 'dünyanın 1 numaralı futbol ülkesi' diyebileceğim Fransa, hiçbir takım için kolay bir rakip değil.
Ancak biz de elemelere Arnavutluk ve Moldova karşısında kalemizi gole kapatarak aldığımız iki güzel galibiyetle başladık ve 6 puana ulaştık. Gerek Fransa gerekse İzlanda maçlarında kazanmaya dönük bir anlayış içerisinde olacağız. Fransa maçında kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ama kazanacak çok şeyimiz var"
dedi.
GRUPTAKİ ASIL RAKİBİMİZ İZLANDA
Avrupa Şampiyonası finallerinde olmak istediklerinin altını çizen Güneş şunları söyledi: "Fransa ile oynamak futbol adına bu bir şans. Bu bizim için de bir test olacak. Umut veren bir takımız. Sunacağımız çok şey var.
Tabii ki sonunda 1 puan, 3 puan, ne alacağımızı birlikte göreceğiz. Vereceklerimiz, futbol adına doğrular olacaktır. FIFA'da ilk 10'a girmek istiyoruz. Fransa; Türkiye ve İzlanda çekişiyor. Sonuç ne olursa olsun, İzlanda maçı önemli çünkü asıl rakibimiz onlar olacak. Burada oynadığımız futbol, neleri yaptığımızı bize gösterecektir."
ANDORRA MAÇI VODAFONE PARK'TA
TFF yöneticisi ve UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanı Servet Yardımcı, Fransa ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu. "Çok tecrübeli ve başarılı bir teknik direktörümüz var. Hocamıza güveniyoruz. Mücadeleden umutluyuz" diyen Yardımcı, 7 Eylül'deki Andorra maçının Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta oynanacağını da hatırlattı. Ay-Yıldızlılar İstanbul'da en son 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Yunanistan'ı ağırlamıştı.