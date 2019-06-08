Galatasaray'da orta sahaya İtalya'dan transfer

Fulham'ın küme düşmesiyle boşa çıkan Babel'i bonservis bedeli ödemeden transfer eden Galatasaray'a benzer bir fırsat da İtalya'dan çıktı. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek olan Empoli'nin futbolcuları Ismael Bennacer (21) ve Hamed Junior Traore'ye (19) talip oldu. Cimbom, bu iki oyuncudan birisini kadrosuna katıp hem yaşlanan orta sahayı (Fernando, Donk, Selçuk) gençleştirmeyi hem de Ndiaye'den oluşan boşluğu doldurmayı amaçlıyor. FFP engeli nedeniyle Galatasaray bu transferi kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonu ile gerçekleştirmeyi planlıyor. Yönetimin, piyasa değerleri 10'ar milyon Euro civarında olan Bennacer ve Traore'nin opsiyonunu makul bir seviyeye çekmek için çabaladığı gelen bilgiler arasında.



ONYEKURU İÇİN 25 MİLYON EURO TEMİNATI!

Cimbom, geçen yaz 800 bin Euro'ya kiraladığı Onyekuru için Everton'a 2 milyon Euro ödemeye ve oyuncunun 1.2 milyon Euro'luk maliyetini de üstlenmeye hazır. İtalya'dan gelen 15 milyon Euro'luk teklifi reddeden Everton, Onyekuru'nun bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi. Valencia, Sevilla, Real Betis ve Espanyol'un ilgisi sürüyor ancak masaya 20 milyon Euro ile oturan yok. Bunu fırsat bilen sarı-kırmızılı yetkililer, "Onyekuru'yu 1 sene daha bize kiralayın. Süper Lig gibi Şampiyonlar Ligi'nde de gollerini atarsa seneye en az 25 milyon Euro'ya satarsınız" diyerek Everton'u ikna etmeye çalışıyor.



MİTROGLOU ÇIKMAZI

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen kiralık olan Yunan forvet Kostas Mitroglou'na kulübü Marsilya kapıyı kapadı. Ara transferde 1.5 yıllığına Galatasaray'a gönderdikleri Mitroglou'nun sezonluk 5 milyon Euro'yu bulan ücretinden kurtulan Fransız ekibi, anlaşmayı bozması halinde bu parayı sarı-kırmızılılardan talep edeceğini bildirdi. Galatasaray cephesi ise Mitroglou'nu kiralamayı kabul edecek takım arıyor.



OZORNWAFOR KİRALIK

Galatasaray, Nijerya'nın Enyimba Aba takımında oynayan 19 yaşındaki stoper Valentine Ozornwafor'la sözleşme imzaladı. Ozornwafor için teknik heyet kararını verdi. Sol ayağını kullanan ve Ozan Kabak'a benzetilen Nijeryalı savunmacı, önümüzdeki sezon Avrupa'da bir takıma kiralanacak ve Galatasaray'a hazır dönecek.



SADECE SELÇUK UZATIYOR

Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş'le yollarını ayıran Galatasaray'da Muğdat da kadroda düşünülmüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in kalmasını istediği kaptan Selçuk İnan'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. 34 yaşındaki futbolcu, 3 milyon Euro'luk garanti ücretinden yüzde 50'den fazla indirime gidecek.

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