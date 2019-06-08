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canlı izle! EURO 2020 ile Türkiye Fransa maçı izle

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2020) H Grubu’nda, A Milli Futbol Takımımız üçüncü mücadelesine çıkıyor. Grupta lider durumda bulunan ay yıldızlılar bu maçtan da mutlak puan ya da puanlarla dönmenin peşinde. Şenol Güneş ve öğrencileri son hazırlıklarını tamamlarken maç saati beklenmeye başladı. Öte yandan akşam saatlerinde canlı izle başlığı ile araştırmalar da başlayacak. ’den naklen ekranlara gelecek olan mücadeleyi anbean sabah.com.tr adresinden de takip edebileceksiniz. başlıklı haberimizden tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.6.2019 18:55 Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 18:56
Türkiye Fransa maçı canlı izle! EURO 2020 TRT 1 ile Türkiye Fransa maçı izle

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde heyecan bu akşam kaldığı yerden devam edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Fransa'yı konuk edecek olan ay yıldızlılar maç öncesi son hazırlıkları tamamladı ve geri sayıma başladı. Futbol severler ise canlı izle başlığı ile arama motoru üzerinden araştırmalara başladı. canlı izle başlıklı haberimiz üzerinden Türkiye Fransa maçı ile ilgili gelişmeleri bulabilirsiniz.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI CANLI İZLE

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 21'45'te başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

TRT 1 CANLI İZLE

başlığı ile sorgulama yapanlar dev maçın canlı yayınına bu başlık üzerinden ulaşabilirler.

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Türkiye Fransa maçı canlı izle! EURO 2020 TRT 1 ile Türkiye Fransa maçı izle
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