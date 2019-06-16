Ali Koç'tan flaş ibra açıklaması!

Fenerbahçe Kulübünün 2018 yılı mali genel kurul toplantısı başladı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurula Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri ile genel kurul üyeleri katıldı.

Genel kurul divan başkanlığına, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük seçildi.

Başkan Ali Koç'un görevde bulunduğu 5 Haziran-31 Aralık 2018 döneminin ibraya sunulacağı kongrede, kulübün 2019 yılı bütçesi oylanacak.

Bu arada, genel kurul gündeminde yer alan eski başkan Aziz Yıldırım'ın görevde bulunduğu 1 Ocak-4 Haziran 2018 dönemi için, mevcut yönetim kurulunun isteğiyle yapılan oylama sonrasında ibra oylamasına gerek olmadığı açıklandı.

ALİ KOÇ: GEÇEN SENE YAPILAN İBRANIN YETERLİ OLDUĞUNU UYGUN GÖRDÜK

Genel Kurulda açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, geçen sene yapılan ibranın geçmiş yönetim için yeterli olduğunu ve ibrayı etkileyecek bir şeyin söz konusu olmadığını ifade etti.



Geçen sene en yüksek katılımlı genel kurul yaptıklarını hatırlatan Ali Koç, "20 sene sonra yönetim değişti. Bu senenin mali genel kuruluna hazırlanırken 2018'in ibrası nasıl olacak diye konuyu ele alırken yaptığımız görüşmeler sonrasında geçen senenin son 4 ayının ibra edilmemesi konuşuldu. Biz acaba bu senenin tümünü mü yoksa bir bölümünü mü oylamamız gerekiyor diye Vefa Bey ile konuştuk. İkiye bölelim dedik. Eski yönetimin ibra edilmemesi ile ilgili bir polemik oldu ancak bu konu teknik bir konudur. Geçen sene yapılan ibranın yeterli olduğunu uygun gördük. Sayın başkanımız Aziz Yıldırım da aynı düşüncelere sahip olmuş. O da bize bu konu ile ilgili mektup yolladı. Dernekler kanununa göre 3 ay bir itiraz söz konusu. Dolayısıyla geçen senenin ibrası kabul görmüştür ve bugünkü gündemden çıkaracağız. A.Ş'de mevzuat ayrıdır derneklerde ayrıdır. Herhangi bir usulsüzlük, yanlışlık olmadığı taktirde teamül ibra üzerinedir. Neticede ibrayı etkileyecek bir şey söz konusu değildir" dedi.



"FENERBAHÇEMİZİN MAHKEME KAPILARINDA OLMAMASI BİR GELENEKTİR"



Derneklerin yapısı ile ilgili bilgiler veren Ali Koç, "15 asil 7 yedek üye var. Yedek üyelerin bir kısmı çok faaldir, bir kısmı günlük kararlarda rol alır. Fenerbahçemizin mahkeme kapılarında olmaması bir gelenektir. Buradaki ana amaç 2018'in tümünü bir şekilde ibra edip zabıtlara geçirmekti. Avukatlarla da yaptığımız görüşmeler sonrasında geçen senenin ibrasını kabul ediyoruz. Burada önemi olan tekniğin yanı sıra gönüllerde olandır. İnşallah kulübümüz için faydalı bir toplantı olur" diye konuştu.