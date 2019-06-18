Fenerbahçe'de marttan bu yana ödeme yok! Soldado ve Valbuena, FIFA'ya gidiyorlar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz pazar günü mali genel kurulda kürsüden yaptığı açıklamalar çok tartışılacağa benziyor. Koç'un futbolcu maaşlarıyla ilgili yaptığı "Ödemelerde 2 ay geriden geliyoruz" şeklindeki bilgilendirme, oyuncu grubunda büyük şaşkınlığa yol açtı. Futbolcu kadrosunun 1 Mart tarihi itibariyle hak ettikleri maaşları alamadıkları öğrenildi. Son olarak Şubat ayı hak edişlerinin Mayıs ayı içerisinde ödendiği ifade edilirken, Mart, Nisan ve Mayıs ayı maaşlarının Haziranın ortası geçilmesine rağmen halen ödenmediği kaydedildi.

MAÇ BAŞI PRİMLERİN DE SADECE ÜÇ TANESİ ÖDENDİ

Bazı futbolculara çok yakın zamanda ödeme yapılacağının sözü verildiği ancak henüz para alan kimsenin olmadığı gelen bilgiler arasında. Öte yandan bu sezon maç başı primlerinin sadece 3 tanesinin ödendiği, söz verilen hiçbir ekstra primin de verilmediği kaydedildi. Sözleşmesi biten futbolcular, biriken maaşların 4 aya yaklaşması nedeniyle FIFA yoluna gitme kararı aldı. Olympiakos ile anlaşan Valbuena, İspanya'da görüşmelerini sürdüren Soldado FIFA'ya gidiyor. Fenerbahçe'den ayrılan Roman Neustadter ve Martin Skrtel'in de verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle sık sık FIFA'ya gitmekten başka çarelerinin olmadığını dile getirdiği öğrenildi.

SABAH'IN HABERİNİ YALANLAMIŞTI!

Fenerbahçe, 30 Nisan tarihinde SABAH Gazetesi'nde yayınlanan "4 aydır maaş yok" başlıklı haberi resmi internet sitesinden yalanlamıştı. Ancak yalnızca 1.5 ay sonra Başkan Ali Koç kürsüden 2 ay geriden geldiklerini itiraf ederken haberi de bizzat kendisi doğrulamış oldu. Ali Koç'un bu açıklamasına rağmen futbolcular, maaşların 2 ay değil 4 ay geriden gelmeye devam ettiğini ifade ediyor.