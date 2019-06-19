Son dakika: Trabzonspor, Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'ü KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi
Trabzonspor'dan Salih Kavrazlı için yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcu Salih Kavrazlı ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret,
2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,
2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir.
Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir."
Trabzonspor'dan Atakan Gündüz için yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcu Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret,
2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,
2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir.
Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir."