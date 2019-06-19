Son dakika: Trabzonspor, Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'ü KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

Trabzonspor'dan Salih Kavrazlı için yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcu Salih Kavrazlı ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret,

2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,

2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir.

Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir."

Trabzonspor'dan Atakan Gündüz için yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcu Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret,

2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,

2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir.

Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir."